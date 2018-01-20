Названа причина разворота танкера с российским газом для США

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Танкер Gaselys, направлявшийся в США с партией российского сжиженного газа, продолжит плавание и прибудет в Бостон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Дату доставки пришлось изменить из-за плохих погодных условий, заявили представители компании — владельца судна Engie SA.

«Конечный пункт назначения груза не изменился», — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что судно Gaselys с российским сжиженным газом на борту вышло из порта Великобритании Айл-оф-Грейн и направлялось в США, где его ожидали сегодня, 20 января. Но танкер резко развернулся посреди Атлантического океана.

США закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долл. за тысячу кубометров. Повышение стоимости сырья вызвано погодными условиями, говорится в сообщении информагентства.