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Происшествия

На дебошира авиарейса Москва – Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело

20 января 2018, 15:11

Пьяный мужчина не реагировал на требования бортпроводников о соблюдении порядка, матерился и ударил одного из них.

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В отношении 26-летегой жителя Екатеринбурга, летевшего рейсом Москва – Петропавловск-Камчатский, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает «Интерфакс».

Уголовное дело возбудили сотрудники Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел во время полета в салоне бизнес-класса. Пьяный мужчина не реагировал на требования бортпроводников о соблюдении порядка, матерился и ударил одного из них.

В отношении екатеринбуржца избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.


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