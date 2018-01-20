На дебошира авиарейса Москва – Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В отношении 26-летегой жителя Екатеринбурга, летевшего рейсом Москва – Петропавловск-Камчатский, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает «Интерфакс».
Уголовное дело возбудили сотрудники Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте.
Инцидент произошел во время полета в салоне бизнес-класса. Пьяный мужчина не реагировал на требования бортпроводников о соблюдении порядка, матерился и ударил одного из них.
В отношении екатеринбуржца избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.