В Елабуге назвали победителей всероссийского конкурса «Дыши творчеством»

(Елабуга, 20 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ подвели итоги всероссийского конкурса «Дыши творчеством». В этом году литературный конкурс в вузе проводился пятый раз и был посвящен юбилею великого русского писателя Льва Толстого.

Стихи и прозу собственного сочинения в адрес жюри направили школьники и студенты Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов и сел Татарстана. Работы конкурсантов оценивали преподаватели кафедры русского языка и литературы.

Первое место в конкурсе «Дыши творчеством» заняли магистр филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Елена Матвеева, студентка факультета филологии и истории Елабужского института КФУ Лилия Рамазанова, ученица 11-го класса школы № 1 Елабуги Ксения Сенцова.

Лучшие стихотворения и произведения в прозе собственного сочинения будут опубликованы в газете «Uniвести», а многие из них войдут в ежегодный вузовский альманах, выход которого планируется в мае.