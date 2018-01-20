(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Проект «Бережливая поликлиника» внедрят во всех регионах России в течение трех – четырех лет. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

«Важно отметить, что та часть, которая касается детских поликлиник, отдельно была поддержана Президентом РФ, и были выделены дополнительные ресурсы на поддержку материально-технической базы, на оснащение детских поликлиник, поэтому вот та часть программы, которая посвящена детским поликлиникам, она будет идти приоритетно в этом году и в последующие два года», – цитирует Скворцову РИА «Новости».

Суть проекта заключается в том, что в поликлиниках сведут к минимуму очереди, ускорят подготовку анализов, упростят запись к терапевту. При этом привлекать дополнительные ресурсы не придется.

Ранее министр здравоохранения РТ Адель Вафин заявил, что борьба за качество сегодня на пике внимания органов управления системой здравоохранения страны. Одой из площадок реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Татарстане станет детское медучреждение в Альметьевске.