Пьяный мужчина в Москве похитил обезьяну и убил ее

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Пьяный мужчина похитил у знакомой обезьяну в Ново-Переделкино и убил ее, передает РИА Новости.

В полицию поступило заявление от 40-летней женщины. Москвичка рассказала, что ее гость, находясь в пьяном состоянии, начал дразнить ее обезьяну, которая была в клетке. Обезьяна укусила пьяного, тот вытащил ее из клетки и убежал. Мужчина несколько раз ударил обезьяну и животное погибло.

Труп животного полицейские нашли по адресу, где живет мужчина. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», решается вопрос о возбуждении дела по статье «Жестокое обращение с животными». Подозреваемый заключен под стражу.