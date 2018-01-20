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Бронзовый памятник Юрию Гагарину в гермошлеме установили в Вифлееме

20 января 2018, 14:52

Бронзовый памятник Юрию Гагарину в гермошлеме установили в Вифлееме Бюст первому космонавту появился недалеко от входа в храм, где, по христианской легенде, родился младенец Иисус.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Бронзовый памятник космонавту Юрию Гагарину в гермошлеме открыли в палестинском городе Вифлеем, который почитается как место рождения Христа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бюст первому космонавту Земли появился недалеко от входа в храм, где по христианской легенде, родился Иисус. Представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин заявил, что это очень важный символ.

Представители Палестины отметили, что Гагарин им не чужой. Для них – это пример для подражания, напоминание, чего можно добиться, двигаясь по пути знаний.

Ранее сообщалось, что в Казани появится памятник Шигабутдину Марджани.


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