Бронзовый памятник Юрию Гагарину в гермошлеме установили в Вифлееме

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Бронзовый памятник космонавту Юрию Гагарину в гермошлеме открыли в палестинском городе Вифлеем, который почитается как место рождения Христа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бюст первому космонавту Земли появился недалеко от входа в храм, где по христианской легенде, родился Иисус. Представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин заявил, что это очень важный символ.

Представители Палестины отметили, что Гагарин им не чужой. Для них – это пример для подражания, напоминание, чего можно добиться, двигаясь по пути знаний.

Ранее сообщалось, что в Казани появится памятник Шигабутдину Марджани.