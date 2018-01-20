МИД Китая заявил о нарушении суверенитета страны эсминцем ВМС США

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Китай расценил как нарушение суверенитета проникновение эсминца Военно-морских сил США в спорный район Южно-Китайского моря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел 17 января возле китайского острова Хуанъянь (риф Скарборо). Морскому судну были сделаны предупреждения, после чего корабль вытеснили из акватории.

По словам официального представителя МИД КНР Лу Кана, Пекин «примет необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета».

Китай настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты пресекли подобные действия впредь, потому что они могут испортить отношения между странами и вызвать конфликт в регионе.

В спор по поводу нескольких островов в Южно-Китайском море втянуты КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.