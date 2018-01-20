Поезд Адлер – Чебоксары травмировал двух человек в иномарке

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Поезд Адлер – Чебоксары в Канашском районе столкнулся с «Шевроле Лачетти», в результате пострадали 26-летний водитель и 46-летняя пассажирка иномарки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Инцидент случился сегодня в 12.20 на железнодорожном переезде автодороги Аниш – Средние Татмыши – Бугурданы в Канашском районе Чувашии.

По предварительным данным, легковушка двигалась на красный сигнал светофора. В результате аварии пострадали Пострадавшим, которыми являются местные жители, сейчас оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Поезд продолжил движение.