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Спорт

Борьба за приз Australian Open для россиянки Шараповой завершилась

20 января 2018, 14:18

Сумма призового фонда Australian Open в этом году равняется 43 млн 54 тыс. долларов.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Россиянка Мария Шарапова вылетела из борьбы за приз теннисного турнира серии «Большого шлема» Australian Open. Спортсменка проиграла немке Анжелике Кербер в матче третьего круга чемпионата. Об этом сообщает «Интерфакс».

Итоговый счет во встрече – 6:1, 6:3 в пользу Кербер.

Сумма призового фонда Australian Open в этом году равняется 43 млн 54 тыс. долларов. Россияне не будут на него претендовать, так как кроме Шараповой вчера в мужском разряде сошел с дистанции россиянин Андрей Рублев.


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