Борьба за приз Australian Open для россиянки Шараповой завершилась

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Россиянка Мария Шарапова вылетела из борьбы за приз теннисного турнира серии «Большого шлема» Australian Open. Спортсменка проиграла немке Анжелике Кербер в матче третьего круга чемпионата. Об этом сообщает «Интерфакс».
Итоговый счет во встрече – 6:1, 6:3 в пользу Кербер.
Сумма призового фонда Australian Open в этом году равняется 43 млн 54 тыс. долларов. Россияне не будут на него претендовать, так как кроме Шараповой вчера в мужском разряде сошел с дистанции россиянин Андрей Рублев.