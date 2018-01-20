Работающая молодежь Челнов в 20-градусный мороз встала на лыжи

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Работающая молодежь Набережных Челнов в 20-градусный мороз приняла участие в лыжных гонках, которые были организованы в парке Прибрежный. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На лыжне собрались работники городских предприятий и начинающие предприниматели. К ним присоединились сотрудники инфекционной больницы, отделения Пенсионного фонда и филиала Росреестра.

Перед ними не стояло задачи преодолеть определенную дистанцию – каждый бежал столько, сколько мог. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Выходи гулять».

«Мы за здоровый образ жизни. Впервые нашим трудовым коллективом вышли на такие гонки. А вообще, с семьей и друзьями катаемся на лыжах каждые выходные», – отметила ведущий специалист местного отделения ПФР Ксения Ахметзянова.