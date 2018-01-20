В США скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В США на 94-м году жизни скончалась обладательница «Оскара», голливудская актриса Дороти Мэлоун. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Звезда умерла от старости за 11 дней до своего дня рождения.

Премии Американской киноакадемии Мэлоун удостоилась в 1957 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Слова, написанные на ветру».

Наибольшую известность актрисе принесли роли в картинах «Глубокий сон», «Убийца, запугавший Нью-Йорк», «Легкая добыча», «Пейтон-Плейс» «Запятнанные ангелы» и «Основной инстинкт».