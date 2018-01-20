Хозяйства РТ в 2017 году импортировали около 5700 голов высокопродуктивного скота

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Некоторые агрохолдинги и хозяйства Татарстана с целью повышения генетического потенциала и обновления своего дойного стада в 2017 году импортировали около 5700 голов высокопродуктивного скота. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

«Министерство просубсидировало приобретение более 3 тысяч голов. Также готовы документы еще на 2 тысячи», – цитирует главу Минсельхозпрода РТ пресс-служба Президента республики.

По его словам, в прошлом году было реализовано около 9 тыс. голов племенного молодняка. Кроме того, хозяйства Балтасинского, Кукморского, Мамадышского районов укомплектовали свои новые молочные комплексы собственным поголовьем – было закуплено 1900 голов, добавил Ахметов.



В ходе совещания министр также обозначил задачи по производству молока и мяса на 2020 год.