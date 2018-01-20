Марат Ахметов обозначил задачи по производству молока и мяса на 2020 год

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). К 2020 году Татарстан должен выйти на показатели в 2 млн тонн молока и 600 тыс. тонн мяса. Такие цифры обозначил в ходе совещания в Доме Правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

«Реализация этих задач возможна только благодаря целенаправленной селекционно-племенной работе по увеличению продуктивного долголетия, улучшению воспроизводства и выращиванию высокопродуктивного ремонтного молодняка», – цитирует министра пресс-служба Президента РТ.

По его словам, племенные хозяйства в первую очередь оцениваются по реализации продукции с высоким генетическим потенциалом. «Данный показатель должен быть не ниже 10 процентов от маточного поголовья», – подчеркнул он.



Также в ходе совещания министр сообщил, что в Татарстане удельный вес племенных коров в дойном стаде составил 26 процентов.