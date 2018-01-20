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В Челнах среди 14 новорожденных двойняшек появилась королевская пара

20 января 2018, 13:54 , Фото: Управление ЗАГСа

В Челнах среди 14 новорожденных двойняшек появилась королевская пара Подарок судьбы, о котором мечтают многие семьи, получили Равиль и Екатерина Бадриевы.
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(Набережные Челны, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах с начала года родилось семь пар двойняшек, в том числе королевская, сообщили в Управлении ЗАГС Автограда.

В городе с начала года родилось уже свыше 300 малышей, в том числе семь пар двойняшек. Среди них и королевская пара (такой считается пара, в которой на свет появляются мальчик и девочка).

Подарок судьбы, о котором мечтают многие семьи, получили Равиль и Екатерина Бадриевы. Детей родители назвали именами Элина и Асхат.


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