Более полумиллиона венесуэльцев бежали в Боливию

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Число граждан Венесуэлы, укрывшихся в соседней Колумбии от проблем на родине, превышает 550 тысяч человек, передает РИА Новости. сообщили в пятницу колумбийские миграционные власти.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.

По данным, которые приводит «Газета.ру», при рождении молодым матерям в Венесуэле пообещали 1 млн боливаров, что составляет пять с половиной долларов или 311 рублей.