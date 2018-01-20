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Экономика и финансы

Правительство РФ выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

20 января 2018, 12:56

Выделенные средства позволят достичь показателей заработной платы работников бюджетных учреждений, запланированных указами Президента РФ.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В 2018 году Правительство РФ выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников. Соответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.

«Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами Президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», – сказано в 12-м пункте документа, принятого на заседании Правительства РФ 18 января.

Средства предусмотрены для Минфина России в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.


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