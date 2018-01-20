В Нижнекамске мужчина забил до смерти знакомого в лифте из-за украденного планшета

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ). В Нижнекамске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, который, по предварительным данным, забил знакомого до смерти из-за украденного планшета, сообщает пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району.

20 января в 00:45 в дежурную часть поступило сообщение, что в кабине лифта дома № 10 по улице 30 лет Победы обнаружен труп мужчины со следами побоев. Погибшим оказался 34-летний нижнекамец.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен его 30-летний знакомый. Подозреваемого задержали по месту жительства.

По предварительным данным, мужчины вместе сидели в одной компании и распивали спиртные напитки. Когда потерпевший ушел, подозреваемый обнаружил пропажу планшета и пошел разбираться. Он нанес жертве множественные удары руками и ногами. От побоев мужчина скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.