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Спорт

МОК исключил из списка допущенных к Олимпиаде россиян 111 спортсменов

20 января 2018, 11:46

Список предварительно допущенных к Играм представителей сборной РФ сократился до 389 человек.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) исключил из списка предварительно допущенных на Олимпийские игры в Пхенчхане россиян 111 спортсменов. Таким образом, их стало 389, сообщает «Интерфакс».

Причем это не связанные с допинговым скандалом россияне. Многие из них являются новичками на Играх, так как не участвовали в Олимпиаде в Сочи.

О том, кто именно поедет в Южную Корею, станет известно позже, потому что квалификация продолжается. МОК объявит о решении выбрать тех или иных спортсменов из предварительного списка позднее.

Ранее стало известно, что, когда закончатся Олимпийские игры в Пхенчхане, Москва призовет некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) к ответу и введет против них ограничительные меры.


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