В Подмосковье пьяный водитель выстрелил в голову сотрудника ДПС

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Нетрезвый 43-летний жителя Люберецкого района Московской области устроил стрельбу из травматического оружия в сотрудника ДПС в Подмосковье, передает ТАСС.

Сотрудник ДПС Люберецкого района заметил в Лыткарино съехавшую в кювет машину. Он подошел к автомобилю и увидел на переднем водительском сидении мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину. В салоне автомобиля он попытался попасть из травматического пистолета в голову полицейскому.

Полицейский успел увернуться от пули и между мужчинами завязалась борьба. Подозреваемый выстрелил еще несколько раз, но не попал. Полицейскому удалось выбить оружие из рук водителя и задержать его.

В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».