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В Татарстане в 2018 году построят 206 социальных объектов

20 января 2018, 11:36

Также на этот год запланирован капремонт 53 зданий.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Татарстане в 2018 году построят 206 социальных объектов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

По информации пресс-службы Президента республики, в этом году будут возведены 28 сельских клубов, 10 зданий исполкомов поселений, 97 универсальных спортплощадок, 16 блочных модульных лыжных баз, 44 фельдшерско-акушерских пункта, 11 врачебных амбулаторий.

По словам Файзуллина, на этот год запланированы работы по капремонту 27 зданий подведомственных Главному управлению ветеринарии КМ РТ учреждений, 19 зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ, семи объектов здравоохранения, которые дополнительно оснастят медоборудованием и мебелью.


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