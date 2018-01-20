(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Татарстане в 2018 году построят 206 социальных объектов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

По информации пресс-службы Президента республики, в этом году будут возведены 28 сельских клубов, 10 зданий исполкомов поселений, 97 универсальных спортплощадок, 16 блочных модульных лыжных баз, 44 фельдшерско-акушерских пункта, 11 врачебных амбулаторий.

По словам Файзуллина, на этот год запланированы работы по капремонту 27 зданий подведомственных Главному управлению ветеринарии КМ РТ учреждений, 19 зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ, семи объектов здравоохранения, которые дополнительно оснастят медоборудованием и мебелью.