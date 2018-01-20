В челнинских маршрутках украли пять видеорегистраторов

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В челнинских маршрутках своровали пять видеорегистраторов, пишут «Челнинские известия».

О случаях исчезновения установленных в салонах микроавтобусов видеокамер сообщил на заседании комиссии по безопасности движения генеральный директор автотранспортного предприятия «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

Все маршрутки, которые имеются в парке предприятия-перевозчика, оборудованы видеорегистраторами для обзора дороги. Для объективности картины в задней части салонов автобусов, где случаются инциденты, также стали ставить видеокамеры. Вот их и крадут горожане.

В публикации отмечается, что предприятия ООО «Электротранспорт» и МУП «Электротранспорт» оснастят трамваи и большие автобусы камерами видеонаблюдения до 1 июня нынешнего года.