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Происшествия

В челнинских маршрутках украли пять видеорегистраторов

20 января 2018, 10:51

Для объективности картины в задней части салонов автобусов, где случаются инциденты, также стали ставить видеокамеры.

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В челнинских маршрутках своровали пять видеорегистраторов, пишут «Челнинские известия».

 

О случаях исчезновения установленных в салонах микроавтобусов видеокамер сообщил на заседании комиссии по безопасности движения генеральный директор автотранспортного предприятия «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

Все маршрутки, которые имеются в парке предприятия-перевозчика, оборудованы видеорегистраторами для обзора дороги. Для объективности картины в задней части салонов автобусов, где случаются инциденты, также стали ставить видеокамеры. Вот их и крадут горожане.

В публикации отмечается, что предприятия ООО «Электротранспорт» и  МУП «Электротранспорт» оснастят трамваи и большие автобусы камерами видеонаблюдения до 1 июня нынешнего года.


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