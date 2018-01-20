Перед финишем «Дакара» первым и третьим идут российские экипажи на «КАМАЗах»

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Перед финишем ралли «Дакар-2018» в зачете грузовиков первым и третьим идут российские экипажи на «КАМАЗах».

На сложном 12-м этапе гонки среди грузовиков первым к финишу приехал российский экипаж под пилотированием Эдуарда Николаева. Вторым стал его коллега по команде Айрат Мардеев, финишировавший в 50 секундах от Николаева. Третье время на этапе показал Мартин Коломы, уступив лидеру чуть более шести минут.

Напомним, на 12-м этапе главный соперник Эдуарда Николаева – Федерико Виллагра на IVECO – сошел с дистанции «Дакара». На 79-м километре трассы аргентинец потерял около 40 минут из-за проблем с коробкой передач. На этапе проблемы были у всех, в том числе и у российских экипажей. Так, у Эдуарда Николаева плохо работало сцепление, что потребовало от пилота меньше переключать передачи до самого финиша.

«Очень тяжелый доп. В первой части маршрута у нас под финиш вышло из строя сцепление. И переключались передачи только с помощью перегазовки. А вторая часть была извилистой и требовала множества переключений. Это было нечто! Очень устали. 14 часов практически в автомобиле провели, приехали очень поздно. Думали, что будет просто извилистый доп в стиле WRC, но последние 30 километров завели в какие-то ущелья, горы, камни, триал. Если там кто-то колесо пробьет, то там будет пробка. Многие могут приехать только к утру. “Дакар” очень интересный. Мы сегодня выжали все, что можно, и из экипажа, и из автомобиля», – прокомментировал исход этапа Эдуард Николаев.

Экипаж Дмитрия Сотникова приехал на точку сервиса с пробитым радиатором. Протечку быстро устранили. У Айрата Мардеева также не обошлось без приключений – был пробит патрубок радиатора. Но все проблемы удалось решить.

В генеральной классификации среди грузовиков перед самым финишным этапом Эдуард Николаев закрепился на первой строчке, а Айрат Мардеев поднялся на третью строчку. Вторым стал белорусский экипаж на «МАЗе» под пилотированием Сергея Вязовича.

Сегодня экипажам предстоит преодолеть 120-километровый кольцевой спецучасток Кордоба – Кордоба и финишировать.