В Татарстане избрали президента Федерации брейк-данса

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Президентом Федерации брейк-данса Республики Татарстан избран известный казанский брейкер и один из лидеров брейк-данс сообщества Татарстана Александр Шаталов, сообщает Союз общественных деятелей Татарстана.

Об этом стало известно на учредительной конференции Федерации брейк-данса Татарстана. В ходе мероприятия участники заседания подготовили необходимые документы для процедуры регистрации федерации и ее аккредитации в Министерстве по делам молодежи и спорту РТ.

Александр Шаталов из команды Action man crew является двукратным чемпионом мира по брейк-дансу, организатором крупнейшего в СНГ турнира COMBOnation и основателем первой в Татарстане профессиональной школы брейка Original People.

С 18 июля 2017 года брейк-данс стал дисциплиной танцевального спорта России. Теперь брейкеры будут участвовать в официальных чемпионатах, первенствах и кубках, получать спортивные разряды и звания, судейские и тренерские категории. В связи с этим во многих регионах России проходят мероприятия по учреждению соответствующих спортивных федераций.