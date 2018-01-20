Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Конгресс США так и не принял полноценный бюджет на 2018 год

20 января 2018, 10:24

Истек срок действия резолюции о временном финансировании американских ведомств.
В Палату представителей Конгресса США принесли банку с комарами, переносящими вирус Зика – видео
США намерены ввести новые санкции в отношении России
США намерены выделить 13 млн. долларов на развитие литовской военной авиабазы Зокняй
Порошенко обратился к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине особый статус партнера вне НАТО
Обама предложил Конгрессу отложить секвестр бюджета США

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Конгресс США не смог принять полноценный бюджет на 2018 год, в связи с чем федеральные министерства были вынуждены прекратить работу. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Таким образом, истек срок действия резолюции о временном финансировании американских ведомств. Демократы и республиканцы таки не договорились по ряду параметров бюджета. В последний раз министерства прекращали свою деятельность в 2013 году.

Демократы требовали включить в финансовый документ статью об иммиграции. Белый дом расценил это как посягательство на национальную безопасность.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter