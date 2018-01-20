Конгресс США так и не принял полноценный бюджет на 2018 год

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Конгресс США не смог принять полноценный бюджет на 2018 год, в связи с чем федеральные министерства были вынуждены прекратить работу. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Таким образом, истек срок действия резолюции о временном финансировании американских ведомств. Демократы и республиканцы таки не договорились по ряду параметров бюджета. В последний раз министерства прекращали свою деятельность в 2013 году.

Демократы требовали включить в финансовый документ статью об иммиграции. Белый дом расценил это как посягательство на национальную безопасность.