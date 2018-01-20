В МВД по РТ отмечают день делопроизводственной службы

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В МВД России сегодня отмечают день делопроизводственной службы, говорится в публикации на сайте МВД по РТ.

В 1803 году в МВД Российской империи был образован департамент, представляющий собой центральный аппарат министерства. Он состоял из четырех экспедиций, каждая из которых имела собственное делопроизводство.

Специализированным подразделением, связанным с делопроизводством, стала Канцелярия министра, образованная в 1811 году «для производства общих дел, касающихся всех департаментов, а также для решения вопросов, непосредственно разрешению министра подлежащих».

За два с лишним века служба не раз преобразовывалась и меняла название: учитывалось время, технический прогресс и развитие. Сегодня в ее функции входит несколько направлений, среди которых прием и обработка поступающей корреспонденции, защита сведений, составляющих государственную тайну, работа с обращениями граждан, а также учет и кодификация нормативно-правовых актов.