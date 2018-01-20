(Казань, 20 января, «Татар-информ»). На Крещение спасатели Татарстана выезжали на вызовы 39 раз, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В сообщении отмечается, что 19 вызовов были ложными. В четырех случаях горел мусор, три раза произошло короткое замыкание без горения, один раз подгорела пища. Пять раз выезды были связаны с взаимодействием с другими службами.

Пожарные республики ликвидировали – семь возгораний объектов недвижимости и один раз – транспортного средства. При чрезвычайных ситуациях погибших и пострадавших не было.