Для жителей Авиастроительного района Казани организуют День работодателя

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Для жителей Авиастроительного района Казани ООО «Комфорт+» организует День работодателя. Он состоится 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Всех желающих получить новую работу ждут в Центре занятости населения казанского района. На сегодняшний день в компании есть 10 вакантных рабочих мест. Среди востребованных специальностей – слесари, сантехники и дворники.

С 1 января в организациях внебюджетного сектора экономики Татарстана установлена минимальная зарплата в размере 10 тыс. 126 рублей в месяц.