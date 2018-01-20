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Общество

Для жителей Авиастроительного района Казани организуют День работодателя

20 января 2018, 09:46

На сегодняшний день в ООО «Комфорт+» есть 10 вакантных рабочих мест.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Для жителей Авиастроительного района Казани ООО «Комфорт+» организует День работодателя. Он состоится 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Всех желающих получить новую работу ждут в Центре занятости населения казанского района. На сегодняшний день в компании есть 10 вакантных рабочих мест. Среди востребованных специальностей – слесари, сантехники и дворники.

С 1 января в организациях внебюджетного сектора экономики Татарстана установлена минимальная зарплата в размере 10 тыс. 126 рублей в месяц.


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