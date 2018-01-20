Facebook составит рейтинг достоверных источников на основе опроса пользователей

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Соцсеть Facebook составит рейтинг достоверных источников информации, который будет сформирован после опроса пользователей. Затем новости наиболее авторитетных появятся в ленте. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Мы решили, что правильнее будет дать пользователям определять, какой источник является наиболее достоверным», – заявил основатель компании Марк Цукерберг.

О том, что алгоритм формирования новостной ленты в социальной сети Facebook будет серьезно изменен, Цукерберг говорил и ранее. Изменения вступят в силу в течение нескольких месяцев.