В Италии женщина завещала коту 30 тыс. евро

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Женщина из города Сачиле в итальянской области Фриули-Венеция-Джули завещала своему коту Джерри 30 тыс. евро. Об этом пишет газета La Stampa, передает ТАСС.

Ранее владелица кота сообщала родственникам и друзьям, что домашний питомец является главным существом в ее жизни.

Согласное завещанию покойной, в случае заболевания животного члены семьи должны изыскать средства для его лечения – вплоть до продажи ценностей.

Дочь женщины заметила, что та любила кота больше своих детей. И добавила: «Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны».

Джерри уже вступил во владение наследством – ему предоставлены четыре лежанки, отмечает издание.