Дыхания больных хватило для распространения гриппа

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Больные гриппом могут распространять вирус воздушно-капельным путем просто при дыхании, не чихая и не кашляя.

К такому выводу пришли медики и биологи из Университета Мэриленда во главе с профессором Дональдом Милтоном. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет N+1.

Ученые с декабря 2012-го по март 2013 года провели скрининг 142 больных гриппом, отобранных из числа 355 добровольцев-студентов с симптомами ОРВИ. У участников эксперимента брали пробы из носоглотки, а на четвертый день после появления симптомов болезни – еще и пробы выдыхаемого воздуха.

При анализе проб на наличие вирусной РНК оказалось, что она присутствовала в 97 процентах проб из верхних дыхательных путей, в 76 процентах проб из мелких капель выдыхаемого аэрозоля и в 40 процентах проб из крупных капель.

Жизнеспособные вирусы были найдены в 89 процентах проб из носоглотки и 39 процентах проб с мелкими каплями аэрозоля. При этом они оказались обнаружены в половине проб больных, не кашлявших и не чихавших в ходе эксперимента.

По мнению авторов работы, капли аэрозоля образуются в легких как здоровых, так и заболевших людей при расширении и сужении бронхиол. Затем они вылетают наружу с выдыхаемым воздухом.