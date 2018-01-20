Bloomberg узнал цену билета на ужин за одним столом с Трампом

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Цена билета на ужин за одним столом с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на приеме в честь годовщины его инаугурации равняется 250 тыс. долларов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Именно столько будет стоить пребывание за круглым столом, за которым будет сидеть и сам американский лидер. Само посещение приема, предполагающее ужин и фотографирование с Президентом США, обойдется в 100 тыс. долларов. Билеты рассчитаны на двух персон.

Ранее Трамп рассказал, что билеты на прием можно выиграть в лотерею, минимальная цена участия в которой – 3 доллара. Она организована среди тех, кто жертвовал деньги в поддержку политика, отмечает РБК.

Вечеринка пройдет 20 января в усадьбе Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.