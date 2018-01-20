Метеорит помог ученым узнать секрет возникновения космической пыли

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Частицы космической пыли, из которой возникли Земля и другие планеты, образуются в остатках сверхновых звезд через несколько лет после взрыва. К такому выводу при изучении метеорита пришла группа астрономов во главе с Нанем Лю из американского Института науки Карнеги в Вашингтоне.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science Advances, передает РИА «Новости».

Чтобы узнать время образования частиц космической пыли, ученые проанализировали состав ряда упавших на Землю метеоритов, в составе которых есть возникшие еще до рождения Солнца углеродные зерна. Доли таких изотопов, как кремний-28, ванадий-49 и титан-49, указывают на место и время их появления.

Изучение метеорита, упавшего в окрестностях австралийского города Мурчисона в 1969 году, показало, что эти зерна возникли не сразу после взрыва сверхновой или до него, а примерно два года спустя.

По мнению исследователей, такое постепенное формирование частиц может сказываться на химическом составе будущих планет. Это предположение они намерены проверить, изучая наблюдаемые сейчас сверхновые.