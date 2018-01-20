В Германии вышла книга преподавателя челнинской музыкальной школы

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Германии вышла книга преподавателя детской музыкальной школы № 6, сообщили в Управлении культуры исполкома города.
Книгу под названием «Духовно-нравственная культура личности в музыкальной школе» написала преподаватель хоровых дисциплин детской музыкальной школы № 6 имени Салиха Сайдашева Айгуль Сафиуллина.
Работу выпустило издательство «LAMBERT Academic Publishing», которое считается одним из ведущих издательских домов Германии и является ассоциированным членом Американской ассоциации продавцов книг Великобритании и Ирландии. LAP специализируется на издании научных работ.
Издательство сообщает, что книга челнинки будет предоставлена для реализации лидирующим международным книготорговцам в 40 странах. Сейчас книга челнинского преподавателя размещена в онлайн-магазине «MOREBOOKS», ее стоимость составляет 37.90 евро.