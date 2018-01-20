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Культура

В Германии вышла книга преподавателя челнинской музыкальной школы

20 января 2018, 19:02

Авторская работа жительницы Челнов будет предоставлена для реализации лидирующим международным книготорговцам в 40 странах.

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Германии вышла книга преподавателя детской музыкальной школы № 6, сообщили в Управлении культуры исполкома города.

Книгу под названием «Духовно-нравственная культура личности в музыкальной школе» написала преподаватель хоровых дисциплин детской музыкальной школы № 6 имени Салиха Сайдашева Айгуль Сафиуллина.

Работу выпустило издательство «LAMBERT Academic Publishing», которое считается одним из ведущих издательских домов Германии и является ассоциированным членом Американской ассоциации продавцов книг Великобритании и Ирландии. LAP специализируется на издании научных работ.

Издательство сообщает, что книга челнинки будет предоставлена для реализации лидирующим международным книготорговцам в 40 странах. Сейчас книга челнинского преподавателя размещена в онлайн-магазине «MOREBOOKS», ее стоимость составляет 37.90 евро.


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