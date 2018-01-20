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В 2018 году в РТ построят 10 зданий исполкомов сельских поселений

20 января 2018, 08:00

В 2018 году в РТ построят 10 зданий исполкомов сельских поселений За 2016–2017 годы в Татарстане капитально отремонтировали 120 зданий исполкомов сельских поселений и построили 11 таких объектов.

(Казань, 20 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2018 году в Татарстане построят 10 зданий исполкомов сельских поселений и капитально отремонтируют 38 таких объектов. На эти цели выделено 100 млн рублей.

 

Капремонт зданий исполкомов в селах республики стартовал в 2016 году, строительство — в 2017 году. За два года на программу ушло 200 млн рублей, на эти средства построили 11 объектов и отремонтировали 42 здания.

Цель программы — повышение качества услуг, предоставляемых жителям населенных пунктов Республики Татарстан.


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