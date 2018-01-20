В 2018 году в РТ построят 10 зданий исполкомов сельских поселений

(Казань, 20 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2018 году в Татарстане построят 10 зданий исполкомов сельских поселений и капитально отремонтируют 38 таких объектов. На эти цели выделено 100 млн рублей.

Капремонт зданий исполкомов в селах республики стартовал в 2016 году, строительство — в 2017 году. За два года на программу ушло 200 млн рублей, на эти средства построили 11 объектов и отремонтировали 42 здания.

Цель программы — повышение качества услуг, предоставляемых жителям населенных пунктов Республики Татарстан.