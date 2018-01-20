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На ярмарке вакансий безработным заинцам предложили 142 рабочих места

20 января 2018, 04:10

По итогам ярмарки 14 человек получили направления на постоянную работу.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Заинском центре занятости 18 января прошла ярмарка вакансий. На ней безработным горожанам было предложено 142 рабочих места по 39 специальностям, сообщает «Заинск-информ».

В ярмарке приняли участие сотрудники городской прокуратуры, военного комиссариата, районного Управления пенсионного фонда, а также представители работодателей.

На мероприятии также присутствовал глава Заинского района Разиф Каримов. Он рассказал безработным о социально-экономическом развитии района по итогам 2017 года и дальнейших перспективах.

Ярмарку посетили 79 безработных, 14 из них получили направления на постоянную работу. 


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