Альфия Когогина: Избыточные требования к малому бизнесу из заявок на торги будут исключены

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ»). В четверг, 18 января, на заседании Комитета Государственной Думы России по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству депутаты обсудили поправки к Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной.

«Предприниматели при встречах мне всегда называют три основные свои проблемы. Это недопуск к госзакупкам, отсутствие дешевых кредитов и бесконечное число проверок. Мы стараемся проблемы решать. Напомню, Госдума ужесточила правила осуществления госзакупок — минимум 15 процентов годового объема закупок должно осуществляться у представителей малого и среднего предпринимательства, а госкомпаниями у МСП должно закупаться не менее 18 процентов. Была также создана „Корпорация МСП“, в которую направляются средства из федерального бюджета для стимулирования кредитования субъектов МСП. Количество проверок мы жестко ограничили, теперь их контролирует прокуратура», — рассказала о мерах содействия МСП Когогина.

Однако, по ее словам, недавно выяснилось, что при закупке отдельными заказчиками часто устанавливаются избыточные требования к МСП. И, как следствие, малые предприятия автоматически выбывают из борьбы за госзаказы.

«На заседании комитета мы с коллегами поддержали законопроект, которым устанавливается исчерпывающий перечень документов и информации, который заказчик может потребовать от малых и средних предприятий», — сообщила парламентарий.