В Верхнем Услоне состоялись январские встречи для ветеранов района

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В подростково-молодежном клубе Верхнего Услона прошли январские встречи для ветеранов района, пишет газета «Волжская новь».
Организаторами мероприятия выступили Совет ветеранов района совместно с работниками учреждения. В ходе вечера гости делились воспоминаниями, принимали участие в конкурсах, танцевали, пели. Звучали песни под баян. Дед Мороз со Снегурочкой развлекали всех пришедших.
На вечере присутствовали члены районного Совета ветеранов с председателем Риммой Троицкой, хор ветеранов «Волжанка», пенсионеры. В конце мероприятия все получили призы и сладкие подарки.