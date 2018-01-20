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В Верхнем Услоне состоялись январские встречи для ветеранов района

20 января 2018, 07:22

В ходе вечера гости делились воспоминаниями, принимали участие в конкурсах, танцевали, пели.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В подростково-молодежном клубе Верхнего Услона прошли январские встречи для ветеранов района, пишет газета «Волжская новь».

Организаторами мероприятия выступили Совет ветеранов района совместно с работниками учреждения. В ходе вечера гости делились воспоминаниями, принимали участие в конкурсах, танцевали, пели. Звучали песни под баян. Дед Мороз со Снегурочкой развлекали всех пришедших.

На вечере присутствовали члены районного Совета ветеранов с председателем Риммой Троицкой, хор ветеранов «Волжанка», пенсионеры. В конце мероприятия все получили призы и сладкие подарки.

 


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