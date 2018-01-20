Казанцев в сервисе объявлений больше всего интересовала сфера красоты в 2017 году

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Команда сервиса бесплатных объявлений «Юла» выяснила, какие услуги больше всего покупали и продавали жители Казани через Интернет в 2017 году.



Согласно проведенным исследованиям, самыми популярными были услуги, связанные со сферой красоты и здоровья (макияж, маникюр и педикюр, стрижки, уход за кожей, тату и татуаж и другое). Доля объявлений составила 24 процента от всех опубликованных услуг.



На втором месте оказались услуги из категории «Ремонт и строительство» (23 процента). Чуть менее популярными среди казанцев стали услуги из раздела «Другое» (17 процентов). В этом разделе на сервисе можно найти услуги няни, консультации психолога, бухгалтера и даже предложение стать другом на час. Реже всего жители Казани размещали объявления в категориях: ремонт техники (2 процента), мастер на час (2 процента) и фото- и видеосъемка (1 процент).



Самыми необычными объявлениями, размещенными на «Юле», были: «Перепишу лекции» (8 рублей за лист), «Друг на час» (250 рублей), «Букет из носков» (500 рублей).