Молодежный театр «Ключ» попросил у властей Автограда здание в исторической зоне

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Известный в Набережных Челнах молодежный театр «Ключ» создал интернет-петицию, в которой попросил руководство Автограда выделить труппе здание.

Примечательно, что в наступившем году театру, который существует с 2003 года, исполняется 15 лет. Здание могло бы стать подарком к юбилею.

За время существования на сцене театра поставлено более 30 репертуарных спектаклей, 12 спектаклей в сотрудничестве с Органным залом, несколько творческих проектов с оркестром Игоря Лермана и проект с казанской филармонией имени Габдуллы Тукая.

Сейчас спектакли «Ключа» показываются на сцене, расположенной в общежитии челнинского пединститута. Здесь всего 50 мест для зрителей. В последнее время желающих попасть на спектакли становится больше, но зал не в состоянии их вместить, отмечается в петиции.

«Ключ» является лауреатом и победителем международных фестивалей и лабораторий в России и за рубежом. Он также проводит единственный в Челнах международный фестиваль любительских театров «Действующие лица». Вот уже много лет фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры РТ, форум привлекает десятки ведущих театральных коллективов из России и ближнего зарубежья, их работы оценивают авторитетные критики Москвы и Казани. Но отсутствие полноценной площадки не дает возможности обеспечить качественный показ спектаклей.

Театральная труппа просит предоставить им в социальную аренду здание в исторической зоне — на Центральной улице. Она подчеркивает, что «Ключ» не имеет никаких преференций от города. Все расходы труппа оплачивает сама, но не в состоянии на свои средства приобрести помещение для театра с хорошей сценой, просторными зрительным залом и фойе, указывают артисты в петиции.