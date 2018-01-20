Амурский тигр стал главным героем сериала компании Netflix

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Операторы из Великобритании провели съемки в Сихотэ-Алинском заповеднике (Приморский край) для первой серии сериала компании Netflix, главным героем которого станет амурский тигр. Об этом сообщает РИА Новости.

Операторы провели в заповеднике три зимних сезона. Фильм «Наша планета» будет состоять из восьми серий. По задумке продюсеров, цель сериала – показать разнообразие лесов планеты и рассказать о важности их сохранения. Тигр в этом сериале играет главную роль как символ уссурийской тайги. Он является венцом пищевой пирамиды экологической системы, нарушение целостности которой может привести к катастрофе.

Работы по съемкам первой российской серии сериала уже завершены. По словам оператора Джефа Вилсона, им нужно было получить кадры с тигром в естественной среде обитания животных.