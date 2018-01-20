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Здоровье и среда

Удалять опухоли мочевого пузыря с помощью лазера начали в больнице Сабинского района РТ

20 января 2018, 06:32

Новый способ удаления опухоли позволит гистологам наиболее точно диагностировать заболевание.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В этом году в центральной больнице Сабинского района Татарстана начали удалять опухоли мочевого пузыря с помощью тулиевой лазерной установки, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

По словам врача онколога-уролога больницы Рашита Гилязова, лазерное удаление опухоли сегодня является современной методикой в лечении поверхностного рака мочевого пузыря. Оно позволяет гистологам правильно диагностировать заболевание и точно определить глубину проникновения опухоли в ткани мочевого пузыря.

Такое лазерное удаление повреждает в среднем 0,2 мм здоровых тканей организма.


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