Выдающемуся деятелю татаро-башкирской общины Бухары исполнилось 90 лет

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Вчера, 19 января, исполнилось 90 лет выдающему общественному деятелю, почетному члену Татарско-башкирского национально-культурного центра Бухарской области Глюмум Гибадуллину, сообщает пресс-служба центра.

Глюм Гибадуллин родился в 1928 году в селе Старое Ермаково, Камышлинского района Самарской губернии. В раннем детстве семья переехала в Бухару. С 14 лет и до армии работал счетоводом. После армии закончил бухгалтерские курсы, стал работать главным бухгалтером колхоза.

В 35 лет Глюм Гибадуллин поступил в Казанский государственный университет и занялся изучением татаро-узбекских литературных связей и взаимовлиянием культур. Это стало делом всей его жизни, которую он продолжил, работая в татаро-башкирском центре.

В 2002 году Глюм Гибадуллин стал председателем Татарско-башкирского национально-культурного центра Бухарской области. Под его руководством проводились духовно-просветительские и культурные мероприятия, среди которых – дни татарского и башкирского языков, творческие вечера, посвященные народным поэтам, дни национальных обычаев и традиций.

На 88-м году жизни он перенес инсульт. Благодаря медикам Глюм Гибадуллин восстановил свое здоровье и переехал к детям в Набережные Челны.