Ford выпустит электрический внедорожник

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Американская компания Ford намерена выпустить электрический полноприводный внедорожник к 2020 году, сообщает портал «Хайтек».

Новый проект автопроизводителя получил название Mach 1. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Информация о характеристиках и внешнем виде новой модели пока недоступна.

Сейчас электрические внедорожники производит другая американская компания — Tesla. Производители автомобилей Jaguar и Porshe намерены выпустить подобные машины в 2018 — 2019 году.