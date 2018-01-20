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Ford выпустит электрический внедорожник

20 января 2018, 01:02 , Фото: twitter.com

Ford выпустит электрический внедорожник Новый проект американского автопроизводителя получил название Mach 1.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Американская компания Ford намерена выпустить электрический полноприводный внедорожник к 2020 году, сообщает портал «Хайтек».

Новый проект автопроизводителя получил название Mach 1. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Информация о характеристиках и внешнем виде новой модели пока недоступна.

Сейчас электрические внедорожники производит другая американская компания — Tesla. Производители автомобилей Jaguar и Porshe намерены выпустить подобные машины в 2018 — 2019 году.


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