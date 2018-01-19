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СМИ: Танкер с российским газом не доплыл до США

19 января 2018, 23:58

Судно покинуло порт Айл-оф-Грейн в Великобритании и направлялось в терминал Эверетт в США, где его ожидали 20 января.
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(Казань, 19 декабря, «Татар-информ»). Танкер Gaselys с российским сжиженным газом, который принадлежит французской компании Engie SA, совершил разворот в Атлантическом океане, сообщает Russia Today со ссылкой на Bloomberg.

Судно покинуло порт Айл-оф-Грейн в Великобритании и направлялось в терминал Эверетт в США, где его ожидали 20 января.

Сейчас танкер направляется в испанский порт Альхесирас, в Engie SA ситуацию не комментируют, говорится в сообщении агентства. 

Если владельцы груза по условиям контракта не обязаны поставить сжиженный природный газ в определенный порт, то они могут направить его в другой пункт в зависимости от ситуации на рынке, уточняется в сообщении.


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