Юлия Зиганшина подарила казанцам «Крещенский вечерок»

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Эрмитажной гостиной Центра «Эрмитаж-Казань» сегодня прошел музыкальный вечер Юлии Зиганшиной. Народная артистка Татарстана, исполнительница романсов и песен подготовила для гостей музея специальную праздничную программу «Крещенский вечерок».

Музыкальные вечера проходят в казанском «Эрмитаже» уже 12 лет, со дня его основания. Об этом рассказала руководитель Центра «Эрмитаж-Казань» Ольга Пиульская.

«Сегодняшняя дата выбрана не случайно. Во-первых, мы отмечаем праздник Крещения. Во-вторых, встреча посвящена дню рождения отца-основателя нашего центра, заместителя директора государственного “Эрмитажа” по выставкам и продвижению музея Владимира Матвеева. Его, к сожалению, уже нет с нами. Гостиная — это такой лакомый кусочек, проект, который сами мы очень любим. Однако трудно найти исполнителей должного уровня, ведь на нас, как говорят, “эрмитажная корона”, и мы об этом всегда помним», — отметила она. Действительно, в эрмитажной гостиной, камерном зале в окружении музейных реликвий выступают только избранные. Здесь выступали многие татарстанские знаменитости, а концерт Юлии Зиганшиной — достойное продолжение доброй традиции

Сейчас в Центре «Эрмитаж-Казань» проходят выставки «Под прозрачным льдом глазури» и «Золотая хохлома», поэтому именно фарфору, а также зимним песням и романсам певица решила посвятить вечер. Концерт она начала с задумчиво-печальных романсов «Утро туманное», «Он уехал» и специально подготовленному к «Крещенскому вечерку» музыкальному прочтению стихотворения московской поэтессы Натальи Дудкиной, посвященному фарфору. Лирическое настроение продолжила песня Сергея Никитина «Снег идет» из кинофильма «Ирония судьбы». Для ее исполнения она отложила гитару, поскольку перед зрителями появился пианист Максим Мулин, который своим исполнением подчеркнул всю красоту глубокого голоса казанской певицы.

«Романс так же нежен и хрупок, как фарфор. Это очень “романсовый” материал. Правда, полностью о фарфоре романса мне не удалось найти, но, думаю, эта сторона жанра у меня еще впереди», — рассказала перед концертом корреспонденту «Татар-информ» Юлия Зиганшина. Продолжили концерт песни Александры Пахмутовой «Снегурочка», «Хорошо, когда снежинки падают» и другие теплые, хотя и снежные романсы.

