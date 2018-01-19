Валерий Белов о поражении «Витязя»: Желания большого не было

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение команды в матче с «Нефтехимиком» (1:3), признав потерю мотивации своим подопечными после невыхода в плей-офф.

«Хочу поздравить с победой Нижнекамск, хороший сезон они проводят, хочу пожелать удачи им в плей-офф. А по нашей команде я скажу так: сегодня неплохо начали, повели в счете, вообще неплохой период был первый. В общем-то, как и весь сезон, мы первые периоды неплохо проводим. Но пропустили, как говорят, в раздевалку, а потом, когда нужно было отыгрываться, напрягаться, к сожалению, не получилось, да и такое впечатление — желания большого не было. Но, может быть, потеряли шансы в прошлой игре окончательно уже на выход в плей-офф, и многие потеряли мотивацию, но я хочу заверить наших болельщиков, что мы эту мотивацию обязательно найдем, пусть не сомневаются», — сказал Белов.