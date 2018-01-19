Андрей Назаров о победе над «Витязем»: Тяжелейший матч

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Витязем» (3:1), посчитав матч очень тяжелым.

«Тяжелейший матч, играли против сильного противника. Согласен, где-то им, наверное, не везло. Нам сегодня повезло с этим первым голом. Ну, и в целом такая тяжелая победа, которой мы рады, безусловно. Ребята рады. Но она была очень тяжелой. Обычно вторые игры дома всегда тяжелые», — отметил Назаров.

Отдельно Назаров сказал про игру своих молодых игроков. «Рафаэль Бикмуллин забил вторую шайбу, он молодой хоккеист, безусловно, старается. Рад за него, выпускаю, грызет лед хоккейной науки, сегодня впереди. Порадоваться можно всем вместе за него, мальчик старается, местный воспитанник — только радуюсь. Александр Брынцев в первом периоде сел на скамейку, вышел только в третьем, потому что плохо сыграл», — пояснил Назаров.