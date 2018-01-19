Лавров раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей „нормандского формата“ в Минске», — сказал министр на пресс-конференции в ООН.

У России нет никаких сомнений, и даже есть «достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям», добавил Лавров.

«Надеюсь, что в частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят и из Берлина, и из Парижа, и из Вашингтона, и из других столиц. Но взяв под свое крыло вот эту власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально, и понятно, что это сопряжено со сложно понятым чувством собственного престижа, репутации — но такова жизнь», — подчеркнул министр.

Москва будет продолжать добиваться полного выполнения минских договоренностей, заверил глава российского МИД.