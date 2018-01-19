Роман Маннухов о стычке с Депре: Ничего особенного, игровой момент

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Роман Манухов прокомментировал поражение своей команды от «Слована» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В конце второго периода Манухов стал участником стычки с Симоном Депре, по итогам которой оба хоккеиста получили по две минуты. «Стычка с Депре? Ничего особенного, игровой момент. Мы старались, настраивались на этот матч, но что-то пошло не так. По игре "Слован" нельзя назвать одной из худших команд Запада. Все команды готовятся, доигрывают сезон. Неважно, что они не попали в плей-офф — они выходят и стараются показать себя перед тренером с прицелом на следующий сезон», — сказал хоккеист.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Слованом» прошел в Казани 19 января и завершился победой гостей со счетом 4:2. Заброшенными шайбами у победителей отметились Михал Серсен, Андрей Месарош, Томаш Грнка и Зак Бойчак, у проигравших забивали Артем Лукоянов и Александр Свитов.