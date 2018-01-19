Пентагон назвал главных стратегических противников США

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Министерство обороны США причислило Россию и Китай к стратегическим соперникам Соединенных Штатов, сообщает Russia Today со ссылкой на новую военную стратегию, опубликованную ведомством.

«Долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией — основной приоритет департамента. Оно потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены сегодня на безопасность и благополучие США. И эти угрозы увеличатся в будущем», — следует из стратегии ведомства.

Также безопасности США угрожают Северная Корея и Иран, отмечается в стратегии Пентагона.